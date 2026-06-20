Обновление дорожной разметки в Пензе захватит и осень

В Пензе на пешеходных переходах в Ближнем Арбекове до сих пор не обновили разметку, пожаловалась горожанка.

«У детского парка им. Ульяновых нет (хотя обычно к 1 июня наносили), у «Океана» нет, у Самолета нет», - написала женщина на странице главы Пензы во «ВКонтакте».

Представитель городского управления ЖКХ ответил ей, что работы проходят «в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения».

«Разметку наносят поэтапно: сначала на магистральных улицах, потом на периферии. Работы по нанесению разметки на территории города планируют завершить до конца сентября», - сообщил представитель УЖКХ.

Пензячка возразила: проспект Победы и дорогу у парка нельзя считать периферией.

«А зачем зебра у детского парка в сентябре? Дети на каникулах, зебра у Детского парка должна наносится к 1 июня», - заявила женщина.

Разметку в областном центре начали обновлять в мае. Сообщалось, что термопластиком линии нанесли на проспекте Победы, улицах Карпинского, Суворова, Чехова, Славы, Пушкина, Плеханова, Толстого, Бакунина, Кулакова и на Толстовском путепроводе.