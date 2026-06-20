Купол комплекса «Золотая шайба» могут сделать металлическим

В Пензе до сих пор решается вопрос восстановления купола ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова.

16 февраля этого года воздухоопорная оболочка, служащая объекту крышей, сложилась. Очевидцы предположили, что это произошло из-за сильного ветра. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Это не первое ЧП с крышей спортивного комплекса. В апреле 2020 года она не выдержала тяжести снега, один шов оболочки разошелся.

В Сети пензенцы поделились мнением, что проблему пора решить, сделав крышу комплекса каркасной.

«В настоящее время решается вопрос о способе восстановления работоспособности данного спортивного объекта. Рассматриваются 2 варианта: восстановление воздухоопорного купола либо его замена на металлическую конструкцию», - рассказали в региональном министерстве спорта.