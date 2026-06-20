В Пензе высадили 30 видов растений и оформили 36 клумб

Общество

В Пензе высадили 30 видов растений и оформили 36 клумб
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В Пензе выполнили план по высадке цветов. В марте сообщалось, что город украсят 260 000 растений, в субботу, 20 июня, глава областного центра Олег Денисов отчитался, что их 262 000.

В Пензе высадили 30 видов растений и оформили 36 клумб

«Знаю, о чем вы сейчас думаете: опять отчеты, в центре красиво, а у нас все по-старому. Поэтому сегодня - только то, что можно увидеть уже сейчас», - обратился к горожанам Денисов в посте на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в настоящее время оформлено 36 клумб, расположенных в разных районах города. Коммунальщики высадили 30 видов растений, в их числе агератум, бегония, петуния, декоративная капуста.

В Пензе высадили 30 видов растений и оформили 36 клумб В Пензе высадили 30 видов растений и оформили 36 клумб

Цветы можно увидеть в скверах Белинского, Лермонтова, Октябрьском, на площадях Ленина, Маршала Жукова, на улицах Кирова, Некрасова, Московской, Славы, 8 Марта, Пионерской, 40 лет Октября, Карпинского, на углу Куйбышева - Тамбовской, Калинина - Свердлова, Воронова - Вишневой, на пересечении проспекта Строителей и Тернопольской, на въезде в Пензу с трассы М-5 на проспекте Победы и в других местах.

В Пензе высадили 30 видов растений и оформили 36 клумб

Ранее стало известно, что к Дню России на набережной Суры высадили 363 куста гортензий. Через некоторое время неизвестные выкопали и украли 4 из них. Похищенные саженцы пришлось заменить новыми.

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