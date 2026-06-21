В УМВД напомнили об ответственности за распространение фейков

Сведения о задержаниях мужчин для принудительной мобилизации не соответствуют действительности. Об этом заявили в региональном УМВД, комментируя многочисленные ролики, выкладываемые в Сеть в последнее время.

«Данные видеопубликации никакого отношения к отправлению на зону СВО не имеют. Официально сообщаем, что сотрудники полиции действуют в соответствии с законом «О полиции», уголовно-процессуальным кодексом, а также кодексом об административном правонарушении», - указали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции работают в штатном режиме, пресекая преступления и правонарушения на территории Пензенской области.

«Раскачка данной ситуации приводит к разгулу преступности и безнаказанности. Также информируем, что лица распространяющие недостоверную информацию будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», - напомнили в УМВД.

В полиции призвали пользователей соцсетей, представителей СМИ и блогосферы, опираться только на достоверные источники и не допускать распространения непроверенных сведений. Официальную информацию предоставляют ведомственные пресс-службы.

Накануне, 20 июня, в УМВД дали комментарий к видео, снятому в одном из пензенских дворов. По кадрам можно сделать вывод о поимке для отправки на СВО, но на самом деле правоохранители задержали дебошира. Его оправили под арест на 5 суток.

Кроме того, в областном центре регулярно проходят межведомственные рейды. Их цель - выявить уклоняющихся от призыва, от постановки на воинский учет и самовольно покинувших воинскую часть, пояснил военком региона Андрей Сурков.