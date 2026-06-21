Сергей Васянин поздравил медицинских работников с праздником

В воскресенье, 21 июня, временно исполняющий полномочия председателя городской думы Сергей Васянин поздравил пензенцев, занятых в сфере здравоохранения, с профессиональным праздником.

«Ваша профессия - одна из самых благородных и уважаемых на земле, в нее приходят исключительно по зову сердца, а поэтому среди вас нет случайных людей.

Вы спасаете жизни, сохраняете здоровье своих пациентов, помогаете малышам появиться на свет, а больных ставите на ноги. Ваша миссия сложна и ответственна, а каждодневная деятельность требует не только знаний, навыков и опыта, но и полной самоотдачи, умения сочувствовать и оказывать поддержку», - подчеркнул Сергей Васянин.

Он выразил благодарность медикам за их нелегкий, нужный каждому труд, профессионализм, терпение и верность высокому призванию.

«От души желаю вам счастья, благополучия, неутомимой энергии, успехов в работе и, конечно же, здоровья! Пусть в ваш адрес как можно чаще звучат слова благодарности! С праздником!» - заключил Сергей Васянин.