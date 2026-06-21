Сергей Васянин поздравил медицинских работников с праздником

Общество

Сергей Васянин поздравил медицинских работников с праздником
Печать
Max

В воскресенье, 21 июня, временно исполняющий полномочия председателя городской думы Сергей Васянин поздравил пензенцев, занятых в сфере здравоохранения, с профессиональным праздником.

«Ваша профессия - одна из самых благородных и уважаемых на земле, в нее приходят исключительно по зову сердца, а поэтому среди вас нет случайных людей.

Вы спасаете жизни, сохраняете здоровье своих пациентов, помогаете малышам появиться на свет, а больных ставите на ноги. Ваша миссия сложна и ответственна, а каждодневная деятельность требует не только знаний, навыков и опыта, но и полной самоотдачи, умения сочувствовать и оказывать поддержку», - подчеркнул Сергей Васянин.

Он выразил благодарность медикам за их нелегкий, нужный каждому труд, профессионализм, терпение и верность высокому призванию.

«От души желаю вам счастья, благополучия, неутомимой энергии, успехов в работе и, конечно же, здоровья! Пусть в ваш адрес как можно чаще звучат слова благодарности! С праздником!» - заключил Сергей Васянин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поздравление гордума праздник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!