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Общество

В магазины вернулась старая схема обмана покупателей на кассе

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Мошенники вновь вернулись к старой схеме обмана граждан на кассе в магазине. В зоне риска те покупатели, которые оплачивают товар наличными.

Об опасности россиян предупредила в интервью с изданием «Прайм» маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Суть схемы заключается в том, что к покупателю, который готов рассчитаться наличными, подходит человек, не вызывающий никаких подозрений, рассказывает о своих трудностях со снятием денег в банкомате и предлагает оплатить товары своей картой.

Взамен покупатель отдаст наличные, которые уже приготовил для оплаты. Как правило, люди соглашаются, не подозревая, что карта, которую используют, украдена.

«В банкомате снять деньги без ПИН-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», - пояснила эксперт.

После такого похода в магазин жертве мошенника грозят неприятности. Применение украденной карты свяжут с доверчивым покупателем, его лицо попадет на камеры видеонаблюдения. Придется доказывать свою непричастность к преступлению.

«Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами», - заключила Бастрыкина.

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