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Общество

Эксперт раскрыл секреты самых выгодных покупок в сезон распродаж

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Сезон распродаж, который завершится 29 ноября «черной пятницей», дает возможность приобрести многие товары и услуги по сниженным ценам. О том, как не потратить деньги зря, рассказал «Известиям» эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании ЮMoney Андрей Ефимочкин.

Так, скидки на конкретный бренд одежды, аксессуаров или обуви следует сначала поискать на маркетплейсах. За счет программы лояльности и дополнительных скидок цена на товар может отличаться от стоимости той же позиции в собственном магазине бренда.

«Таким образом, до начала распродаж стоит собрать товары в корзинах на нескольких онлайн-платформах и непосредственно в магазинах брендов. Во время старта акций вы сможете быстро сравнить итоговые цены и выбрать наиболее выгодное предложение», - рекомендовал Ефимочкин.

Кроме того, в соцсетях продавцов официальных брендов можно найти специальный промокод, который сработает на всех площадках.

Эксперт посоветовал приобретать не только товары, но и услуги: в сезон скидок поступают предложения на годовые абонементы в спортзал, авиабилеты, подписки на цифровые сервисы, курсы и мастер-класы, развлекательные мероприятия.

Стоимость товаров на площадках можно сравнивать как самостоятельно, так и с помощью специальных чат-ботов, которые умеют автоматически отслеживать изменения ценников и находить лучшие предложения.

Некоторые площадки предлагают специальные условия при оплате картами определенных банков или через электронные кошельки. Поэтому при выборе товара нужно обратить внимание на варианты оплаты - это поможет увеличить выгоду от покупки.

«Используя банковские карты и электронные кошельки, предлагающие бонусы в виде кешбэка, вы можете вернуть себе до 50% потраченных денег. Самый очевидный вариант - покупки в категориях месяца и участие в акциях магазинов-партнеров банка. Это позволит вам вернуть кешбэком от 5 до 30% от стоимости покупки рублями или баллами, которые можно тратить на другие товары», - добавил Агдрей Ефимочкин.

Он обратил внимание на то, что в приложениях и рассылках магазины публикуют различные предложения. Однако эту информацию следует оценивать критически и отписываться от уведомлений магазинов, в которых покупки не планируются.

«Это поможет избежать ненужных трат», - заключил эксперт.

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Источник — фото pxhere.com
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