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Общество

Вода «Ключ здоровья» поможет пензенцам в борьбе с простудой

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Осень - время переменчивой погоды, снижения иммунитета и, как следствие, простудных заболеваний. В этот период особенно важно заботиться о своем здоровье, и правильный питьевой режим играет в этом значительную роль.

Человеческий организм на 70% состоит из воды, ее достаточное потребление жизненно необходимо для всех органов и систем, включая иммунную. Качественная вода помогает выводить токсины, продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, снижая интоксикацию организма.

Вода обеспечивает нормальную работу слизистых оболочек носа и горла, которые являются первым барьером на пути инфекций. Еще она улучшает кровообращение, способствует доставке кислорода и питательных веществ к клеткам.

Артезианская вода - это природная защита, она считается наиболее полезной для здоровья. В Пензенской области источник «Ключ здоровья» находится глубоко под землей в районе села Ольшанка, в экологически чистом месте. Вода отличается чистотой и богатым минеральным составом. Она содержит:

- магний (укрепляет иммунитет, снимает усталость и раздражительность, которые часто сопровождают простуду);

- калий (нормализует водно-солевой баланс, который нарушается при повышенной температуре и потоотделении);

- кальций (укрепляет кости, зубы и ногти).

Заказать «Ключ здоровья» можно с доставкой на дом или в офис через сервис «Торнадо».

Правильный питьевой режим - верный союзник в борьбе с сезонными недугами. Главное - соблюдать регулярность. Пить воду нужно в течение всего дня, небольшими порциями, а не только при появлении жажды.

Индивидуальную норму лучше рассчитать после консультации с врачом, но в среднем человеку необходимо выпивать 30 мл воды на 1 кг веса в день. Теплая вода особенно полезна осенью, так как она не раздражает слизистую горла и лучше усваивается организмом.

Помимо чистой воды, «Ключ здоровья» можно использовать для приготовления полезных осенних напитков: травяных чаев с имбирем, лимоном, ромашкой, морсов из клюквы, брусники, облепихи. Также полезно добавлять в теплую воду немного меда и лимона.

Соблюдение питьевого режима и употребление качественной артезианской воды способствует укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний.

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