Вода «Ключ здоровья» поможет пензенцам в борьбе с простудой

Осень - время переменчивой погоды, снижения иммунитета и, как следствие, простудных заболеваний. В этот период особенно важно заботиться о своем здоровье, и правильный питьевой режим играет в этом значительную роль.
Человеческий организм на 70% состоит из воды, ее достаточное потребление жизненно необходимо для всех органов и систем, включая иммунную. Качественная вода помогает выводить токсины, продукты жизнедеятельности вирусов и бактерий, снижая интоксикацию организма.
Вода обеспечивает нормальную работу слизистых оболочек носа и горла, которые являются первым барьером на пути инфекций. Еще она улучшает кровообращение, способствует доставке кислорода и питательных веществ к клеткам.
Артезианская вода - это природная защита, она считается наиболее полезной для здоровья. В Пензенской области источник «Ключ здоровья» находится глубоко под землей в районе села Ольшанка, в экологически чистом месте. Вода отличается чистотой и богатым минеральным составом. Она содержит:
- магний (укрепляет иммунитет, снимает усталость и раздражительность, которые часто сопровождают простуду);
- калий (нормализует водно-солевой баланс, который нарушается при повышенной температуре и потоотделении);
- кальций (укрепляет кости, зубы и ногти).
Заказать «Ключ здоровья» можно с доставкой на дом или в офис через сервис «Торнадо».
Правильный питьевой режим - верный союзник в борьбе с сезонными недугами. Главное - соблюдать регулярность. Пить воду нужно в течение всего дня, небольшими порциями, а не только при появлении жажды.
Индивидуальную норму лучше рассчитать после консультации с врачом, но в среднем человеку необходимо выпивать 30 мл воды на 1 кг веса в день. Теплая вода особенно полезна осенью, так как она не раздражает слизистую горла и лучше усваивается организмом.
Помимо чистой воды, «Ключ здоровья» можно использовать для приготовления полезных осенних напитков: травяных чаев с имбирем, лимоном, ромашкой, морсов из клюквы, брусники, облепихи. Также полезно добавлять в теплую воду немного меда и лимона.
Соблюдение питьевого режима и употребление качественной артезианской воды способствует укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний.
Реклама. Заказчик – ООО «Торнадо».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀