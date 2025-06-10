Общество

Пензенцев приглашают в «Караван» за мокшанской клубникой

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В Пензе стартовал ягодный сезон. Поля «Мокшанской ягоды» наполнились ароматом клубники. Мягкая весна позволили ей напитаться солнцем и созреть немного раньше, чем в прошлом году. Прямо с полей ее везут в сеть магазинов «Караван».

«Мокшанская ягода - экологически чистый продукт, отличающийся от зарубежных аналогов, которые производят с добавками, позволяющими выдержать длительную транспортировку и хранение. Особенностью мокшанской ягоды является яркий вкус и сладость. Этого удается добиться за счет постоянного контроля качества, технологии капельного полива и подкормки», - пояснила агроном Надежда Жиганова.

Пензенцев приглашают в «Караван» за мокшанской клубникой

Золотым стандартом, к которому давно привыкли пензенцы, является характерный блеск клубники от «Мокшанской ягоды» - она будто наполнена солнечным светом изнутри. В нынешнем сезоне ягода крупная и ее много.

Проект «Мокшанская ягода» стартовал в 2019 году. Бренд быстро стал узнаваемым не только в своем регионе, но и в соседних, а также в Москве. Свежие ягоды поставляются в сетевые магазины Пензенской области и Приволжского федерального округа.

В Симбухове (Мокшанский район), где расположены плантации «Мокшанской ягоды», выращивают клубнику, малину и ежевику. Это крупнейшее производство свежих ягод в ПФО, занимающее площадь 26 гектаров. Кроме того, хозяйство располагает яблоневыми садами площадью 40 гектаров.

Пензенцев приглашают в «Караван» за мокшанской клубникой

«В этом году ожидается богатый урожай клубники - около 90 тонн», - поделилась Надежда Жиганова. Так что пензенцев и гостей региона ждет сладкое и ароматное лето.

Доставку ягоды можно заказать через сервис «Торнадо».

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