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Общество

В Пензе планируют изменить схему маршрута № 26

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В 2024 году в Пензе изменится схема подвозящего маршрута № 26. Об этом в среду, 23 октября, сообщило региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Новые микроавтобусы начали курсировать летом. Их путь пролегает от школы № 62 (корпус на Пермской) до улицы Кижеватова. Они едут по Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

Жители улицы Зеленодольской и ЖК «Илмари» давно просили продлить этот маршрут, чтобы хоть как-то улучшить транспортное сообщение между микрорайонами, и наконец их услышали.

«Планируется организация рейсов автобусами маршрута № 26 «Школа № 62» - «Ул. Кижеватова» - «Школа № 62» с заездом к ЖК «Илмари» до конца 2024 года», - уточнил представитель министерства в телеграм-канале PenzaInform.

Ранее сообщалось, что жителей Зеленодольской обслуживает один-единственный маршрут - № 34. На конечной остановке микроавтобус приходится брать штурмом, терпение у пассажиров давно закончилось.

«Это же надо так издеваться над людьми! Мы сейчас еле влезли в 34-ю, часть народа не взяли, оставили на остановке. Каждый день ездим как шпроты, и альтернативы никакой! Каждый раз - бешеный перегруз: как-то ехала чуть ли не сидя на руле. В часы пик вообще беда. После 8 вечера маршрутка не ходит совсем - нам ни приехать, ни уехать», - пожаловалась Ольга С. с Зеленодольской, 62.

Прошла информация, что для обслуживания маршрута № 34 планируется задействовать автобусы среднего класса с интервалом движения не более 15-20 минут, однако конкретные сроки до сих пор не названы.

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