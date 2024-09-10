По маршруту № 34 в Пензе хотят пустить автобусы среднего класса

10.09.2024 | 14:03

В Пензе маршрут № 34 (ул. Зеленодольская - ул. Егорова) планируют перевести на регулируемый тариф, заключив государственный контракт с перевозчиком.

Об этом сообщил представитель регионального правительства, ответивший на жалобу одной из подписчиц губернатора в «Одноклассниках».

«Обещали пересмотреть 34-ю маршрутку, добавить машин, но про наш микрорайон, ул. Зеленодольскую, видимо, никогда не услышат. Дома строятся, люди прибавляются, а про нас забыли», - заявила пользовательница Инна.

Ей сообщили, что впереди - изменение тарифа.

«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей ул. Зеленодольской для обслуживания маршрута № 34 планируется задействовать автобусы среднего класса с интервалом движения не более 15-20 минут», - также говорится в ответе.

Ранее горожанам отказали в продлении маршрута № 93 от остановки «Совхоз-Техникум» до Зеленодольской, 60в. После обследования дороги было принято решение, что движение автобусов большого класса там невозможно.