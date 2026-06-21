За звание лучшего сварщика региона боролись 12 человек

В Пензе завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». К участию допускались работники предприятий со стажем работы не менее 3 лет.

За звание лучшего сварщика Пензенской области в этом году боролись 12 человек, некоторые вышли на состязание не в первый раз.

«Уровень подготовки у всех высокий. Это люди разных возрастов. Их работы подвергаются визуальному, измерительному и ультразвуковому контролю. Им также предъявляются требования по охране труда, пожарной безопасности, организации рабочего места и к культуре производства», - рассказал эксперт конкурса Андрей Корольков.

В теоретическую часть вошли проверка знаний технологии, определение дефектов соединений и решение производственных задач.

В практической части участникам нужно было сварить 2 пластины и 2 трубы в некомфортном положении за 1,5 часа. Во временной отрезок вошли наряду со сваркой подготовка и промежуточный контроль, уточнили в региональном минобре.

Победитель областного тура отправится на всероссийский этап. Как сообщалось ранее, он пройдет с 22 по 25 сентября в Перми.