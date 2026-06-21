Россияне могут бесплатно проверить наличие наследственных болезней

Общество

Россияне могут бесплатно проверить наличие наследственных болезней
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В России доступно тестирование на наследственные заболевания в рамках обязательного медстрахования (ОМС). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни», - уточнил Мурашко.

Дислипедимия - это нарушение баланса жиров в крови, когда уровень «плохого» холестерина выше, чем «хорошего». Такую патологию медики считают главным фактором риска развития атеросклероза, инфарктов и инсультов.

Это не единственное заболевание, наличие которого можно проверить по ОМС. Но пройти обследование можно только по показаниям. В числе объективных причин - присутствие симптомов, болезни у кровных родственников и подготовка к беременности.

Направление на бесплатный генетический анализ выдает участковый терапевт или профильный специалист. Отбор крови проводят в лабораториях.

Тестирование без симптомов и рисков или для общего скрининга ОМС не покрывает. Его можно пройти только в частных клиниках.

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