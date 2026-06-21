В РКФ назвали «красные флаги» при выборе тренера для собаки

Во Всемирный день кинолога, который отмечается 21 июня, профессионалы дали владельцам собак советы по выбору тренера для питомца.

«Если что-то настораживает вас, вы имеете право прислушиваться к вашему внутреннему чутью», - порекомендовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В частности, позиция «человек - вожак стаи» уже устарела. Профессионалы сейчас выступают не за доминирование, а за сотрудничество: собака не должна бояться хозяина.

Гарантия быстрых и стопроцентных результатов - еще один «красный флаг». Успех зависит и от особенностей породы, и от характера, и от прошлого опыта, даже от возраста. Кому-то достаточно пары занятий, иным не хватает и нескольких месяцев. Реалистичное обещание - ориентироваться на индивидуальность вашей собаки.

Профессионалы также не играют на чувстве вины («вы слишком избаловали и запустили собаку» и т. п.). Обращение к кинологу - само по себе значимый шаг, а стыдить пса просто не имеет смысла.

Страх перед тренером недопустим, уверены в РКФ. Если собака при встрече с ним отводит взгляд, прижимает уши и как бы сжимается - это очень яркий сигнал. Исключение составляют случаи, когда животное уже получило психологическую травму в прошлом и боится вообще всех.

Далее, хороший кинолог учитывает состояние здоровья питомца. При лишнем весе, например, он не станет обучать сложным трюкам. При отказе выполнять команду «сидеть!» тренер сначала проверит, не больно ли собаке садиться.

«Если вам предлагают оставить собаку, а потом за ней вернуться и получить готового послушного пса - это неверная позиция. Все задания хозяин должен отрабатывать наравне с питомцем: учиться подкреплять положительное поведение, своевременно и вовремя обращаться к запрещающим командам, выстраивать связь более основательно», - заключили эксперты РКФ.