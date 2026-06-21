На 22 июня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

22 июня погода в Пензенской области останется без изменений. Все так же в прогнозе переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. При грозе вероятны порывы до 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В ночь на понедельник столбики уличных термометров опустятся до +10...+15 градусов, в большинстве районов пройдет непродолжительный дождь, не исключены гроза и град.

Днем будет +20...+25, в ночь на вторник ожидается +10...+15 градусов, снова выпадут осадки.

В народном календаре 22 июня - Кириллин день. По примете, если в ясную погоду рядом с муравейником совсем нет муравьев, стоит ждать ненастья.