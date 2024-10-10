Пензенцы вынуждены брать штурмом маршрутку № 34

10.10.2024 | 09:40

Жители улицы Зеленодольской ежедневно сталкиваются с трудностями из-за плохой работы общественного транспорта. Маршрутку № 34 на конечной остановке приходится брать штурмом. Терпение у пассажиров давно закончилось.

С криком души в сетевое издание «ПензаИнформ» утром в четверг, 10 октября, обратилась пензячка Ольга С.

«Это же надо так издеваться над людьми! Мы сейчас еле влезли в 34-ю, часть народа не взяли, оставили на остановке. Каждый день ездим как шпроты, и альтернативы никакой! 34-я - единственная!» - пожаловалась женщина.

По ее словам, интервал движения микроавтобусов нестабилен, поэтому время ожидания предугадать невозможно.

«Они ездят как им вздумается. Часть машин, как говорит водитель, поломались. Каждый раз бешеный перегруз: как-то ехала чуть ли не сидя на руле. В часы пик вообще беда. После 8 вечера маршрутка не ходит совсем - нам ни приехать, ни уехать», - добавила Ольга.

Горожанке обидно, что для жителей других микрорайонов запускают новые маршруты, закупают автобусы, а то, что обещают им, до сих пор не выполнено.

«Нам обещали автобусы. Но у нас как было полторы развалюхи, так они и доламываются. Ни новых машин, ни новых маршрутов, хоть бы до «Дубравы» что пустили, мы бы до нее дошли, но нет. Отрезаны мы от города», - с горечью констатировала Ольга.

В сентябре сообщалось, что маршрут № 34 (ул. Зеленодольская - ул. Егорова) намерены перевести на регулируемый тариф, заключив государственный контракт с перевозчиком.

«Для обслуживания маршрута № 34 планируется задействовать автобусы среднего класса с интервалом движения не более 15-20 минут», - уточняли тогда в региональном правительстве.

Однако конкретные сроки не назывались.