Пензенцу разъяснили разницу между бомбоубежищем и укрытием

12.10.2024 | 10:03

Тема безопасности по-прежнему волнует жителей Пензы. Вопрос вновь поднял на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» горожанин по имени Дмитрий.

«Почему люди не знают, где находятся бомбоубежища?! Почему не доводите информацию ЖКХ и управляющим компаниям?! Есть ли в бомбоубежищах еда, вода, спальные места, медикаменты, противогазы и т. п.?» - поинтересовался он.

Также горожанина интересует, кто будет доводить информацию до населения, если отключат электричество.

В администрации Пензы пояснили, что согласно приказу МЧС России сведения о местонахождении бомбоубежищ являются ограниченными к распространению. Каждый такой объект закреплен за конкретной организацией или ведомством, которые отвечают за его состояние.

«Бомбоубежища - защитные сооружения, относящиеся к категории гражданской обороны. Подобный объект есть, например, на улице Славы. Здесь установлена герметичная дверь, имеется санитарная комната, мебель, запасы воды, сухпаек, противогазы», - говорится в ответе.

В мэрии добавили, что в качестве временных укрытий могут быть использованы подвалы, подземные парковки, цокольные этажи зданий и подземные переходы.

Также пензенцу напомнили, что существует карта укрытий на случай воздушной тревоги.

«Эти помещения предназначены для непродолжительного размещения граждан при возникновении потенциальной опасности. К ним предъявляются минимальные требования. Они должны находиться ниже уровня земли, защищать от воздействия внешних угроз», - подчеркнули в администрации.

При возникновении ЧС информацию жители получат по радио, телевизору и с помощью других технических средств. При отключении электричества жителей оповестят с автомобилей, оборудованных специализированной громкоговорящей связью.

«Большое спасибо. Я не за себя беспокоюсь, а за всех жителей города Пензы - это им надо знать!» - поблагодарил Дмитрий за подробный ответ.

В сентябре в Пензе установили 5 надземных укрытий для защиты людей в случае применения беспилотников. Они находятся на Юбилейной площади, у «Ростка» на набережной, около Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского (рядом со входом со стороны улицы Карла Маркса) и на остановке «Центральный рынок» (напротив ЦУМа).