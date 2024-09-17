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Общество

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

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Во вторник, 17 сентября, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов показали, как должны быть оформлены простейшие укрытия, которые предназначены для защиты людей при воздушной угрозе, в том числе связанной с применением беспилотников.

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

Речь идет о заглубленных помещениях подземного пространства: подвалах, подземных парковках, цокольных этажах зданий и подземных переходах.

В качестве примера был показан подвал дома в Заводском районе. Он предназначен для укрытия как жителей, так и людей, которые оказались рядом. Граждане должны спуститься туда в случае опасности.

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

«У каждого дома в Пензе сейчас идет установка указателей, что это укрытия, и направления движения. На входе должна висеть табличка, у кого находятся ключи (или у управляющей компании, расположенной недалеко, или у старших по дому)», - сообщил Алексей Михайлов. Никакого дополнительного оборудования внутри быть не должно.

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

Карту с местом расположения таких укрытий в Пензенской области можно посмотреть здесь. Она была разработана сотрудниками областного ГУ МЧС России на основании данных, которые предоставили органы муниципального управления.

По словам Алексея Михайлова, укрытия есть не в каждом многоэтажном доме Пензы, так как у них разная конструкция и некоторые построены очень давно.

Владислав Баранов подчеркнул: подвал жилого дома - это не защитное сооружение гражданской обороны. «Это простейшее укрытие, предназначенное в первую очередь для оперативного укрытия населения и защиты жизни людей. Требования элементарные: оно должно находиться ниже уровня земли, защищать в первую очередь от вторичных факторов воздействия», - пояснил сотрудник МЧС.

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

Впрочем, в 10 домах Пензы есть защитные сооружения гражданской обороны. Все они были построены в советское время. Такие укрытия должны отвечать определенным требованиям, например иметь герметичные двери, запасы продуктов и воды.

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

Подвалы в Пензе обозначат как укрытия при воздушной тревоге

При атаке БПЛА действия населения могут быть следующими.

1. Те, кто находится в здании, должны по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. Если возможности спуститься в заглубленное помещение нет, нужно найти в квартире место без окон, между несущих стен (как правило, это ванная комната), и сесть на пол. Нельзя подходить к окнам.

2. Те, кто на на улице, должны немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

3. Тем, кто в транспорте, необходимо покинуть его и, пригнувшись, отбежать от дороги, лечь на землю. Если неподалеку есть более надежное укрытие - перебраться в него.

После атаки и при обнаружении БПЛА и его частей ни в коем случае нельзя ничего трогать. Нужно сразу покинуть место, где найдено устройство.

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