29 июля в Пензенской области станет чуть прохладнее

Общество

29 июля в Пензенской области станет чуть прохладнее
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29 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +12...+17 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +21...+26, возможен град. К ночи на четверг прогнозируется +10...+15, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, при грозе его порывы могут усилиться до 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области продолжат влиять циклонические вихри, температурный режим будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В старину подмечали: дождливая погода 29 июля предвещает неурожайный год.

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