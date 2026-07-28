Конкурс по поиску подрядчика для ремонта моста на Токарной завершен

В Пензе завершился открытый конкурс по поиску подрядчика, который капитально отремонтирует мост через реку Пензу на улице Токарной.

Торги признаны несостоявшимися, так как поступила только одна заявка. С этим участником и планируется заключить контракт по начальной (максимальной) цене - 560 260 196 рублей. Заказчик - городское управление капитального строительства.

В 2027 году предполагается за 328 592 976 рублей разработать документацию и провести подготовительные работы, в 2028-м за 231 667 220 рублей выполнить сам капремонт объекта.

Все должно быть завершено до 30 июня 2028-го.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 000 000 рублей, в 2024-м - в 1 038 893 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в 2025 году. Сроки капитального ремонта намеревались определить после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения основного источника финансирования.

На проведение экспертизы проекта в июне 2025 года было выделено 2 881 700 рублей.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и 2 тротуаров нового моста не изменится.