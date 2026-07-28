На Западной Поляне в Пензе открыли «Парк друзей» для собак

На Западной Поляне в Пензе открылась бесплатная площадка для выгула собак, ее назвали «Парк друзей».

Речь идет о территории площадью 600 кв. м, ограниченной улицами Ленинградской, Лермонтова и Попова, за остановкой «Гарнизонный Дом офицеров».

В городской администрации отметили, что жители микрорайона давно просили выделить отдельную зону для прогулок с питомцами, чтобы не пересекаться с отдыхающими на Олимпийской аллее.

Теперь у любителей четвероногих появилась локация для общения и активного времяпрепровождения.

«Инициативная группа совместно с сотрудниками парка Белинского занялась благоустройством: покосила траву, почистила старую плитку, привела в порядок ограждение, оставшееся от парка цветов. Активисты приобрели за свой счет скамейки и наняли дворника», - уточнили в мэрии.

Площадка открыта ежедневно с 8:00 до 20:00.