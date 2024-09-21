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Общество

В Пензе установили еще одно надземное укрытие

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В Пензе появилось еще одно надземное укрытие - в парке Белинского. Оно стало третьим из 5 запланированных к установке в областном центре.

Первую конструкцию воздвигли на набережной Суры, у стелы «Росток», 13 сентября. Вторую смонтировали 20-го числа на Фонтанной площади.

В Пензе установили еще одно надземное укрытие

Такие же модульные объекты до конца месяца установят на Центральном рынке и Юбилейной площади.

Кроме того, конструкции, предназначенные для защиты гражданского населения, разместят не только в Пензе, но и, к примеру, в Нижнеломовском районе и городе Заречном.

Каждое сооружение вмещает 10 человек. Функция модульных укрытий - защита от ударной волны. Для усиления эффекта следует сесть на корточки и закрыть уши руками.

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