Губернатор рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе

Из 56 запланированных к благоустройству общественных пространств в городах и селах Пензенской области работы завершены уже на 31, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 28 июля.

На остальных объектах процесс продолжается. «Среди них - ЦПКиО имени Белинского в Пензе, сквер Героев СВО в Кузнецке, парк в Иссе, сквер Молодежный в Нижнем Ломове и другие любимые места отдыха жителей нашего региона», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Деньги на благоустройство были выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» - 347,5 млн рублей.

Губернатор отдельно отметил проекты благоустройства, которые победили во всероссийском конкурсе. Все они должны быть завершены к 1 ноября. Это променад через парк «Нескучный сад» в Кузнецке, территория у храма Серафима Саровского в Заречном и набережная Нижнего пруда в Никольске.

«Города и села Пензенской области должны быть приспособлены для жизни. Важно создать в регионе современную инфраструктуру и уютные общественные пространства, которые станут точками притяжения для взрослых и детей», - подчеркнул Олег Мельниченко.