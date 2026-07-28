Из Пензы бойцам СВО отправили копченое сало и матрасы

Пензенская епархия отправила 3-тонную партию гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области. Там получают помощь воины группы «Север».

В состав груза, как обычно, вошли продукты (440 кг копченого сала, кофе, сладости, выпечка и консервы), одежда и обувь, маскировочные сети, влажные полотенца, лекарства.

Отправлены также 100 матрасов из 2 600 полученных епархией для нужд бойцов. Большой объем разделен и отправляется в сестричество по частям.

Участие в сборах приняли прихожане храмов Пензы, села Атмис и поселка Победа.

Во вторник, 28 июля, из сестричества в Валуйках передали благодарность бойцов всем неравнодушным людям за регулярную и всестороннюю поддержку, постоянную заботу и братскую помощь.

«Систематическая гуманитарная помощь из Пензы играет важную роль в поддержании высокого боевого духа военнослужащих и существенно облегчает выполнение служебно-боевых задач», - процитировали в епархии.