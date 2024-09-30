Рядом с Юбилейной площадью установили надземное укрытие

В Пензе установили очередное надземное укрытие для защиты людей в случае применения беспилотников. Оно появилось рядом с Юбилейной площадью.
Модульная конструкция находится между «Пензаконцертом» и филармонией на парковке на улице Бакунина. Она белого цвета и имеет большую красную надпись «Укрытие».
Такие уже есть у «Ростка» на набережной, около Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского рядом со входом со стороны Карла Маркса.
Всего в городе до конца сентября планировали установить 5 надземных укрытий. Последнее - на остановке «Центральный рынок».
Конструкции рассчитаны на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве. Сооружение вмещает 10 человек.
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