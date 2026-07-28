Назван возможный срок разблокировки Telegram в России

Пока не завершится специальная военная операция, не стоит ждать разблокировки мессенджера Telegram, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«До окончания СВО - никаких обратных процессов, если только какое-то чудо случится», - отметил он в интервью радио Sputnik.

По словам Клименко, в стране не наблюдается ослабления санкций и ограничений, наложенных на юридических или частных лиц, и до завершения спецоперации этого не будет.

В случае с мессенджером Telegram проблема заключается в положении его основателя Павла Дурова, в отношении которого во Франции возбудили уголовное дело. Сейчас Дуров вынужден сотрудничать с властями страны.

В России работу Telegram начали ограничивать в феврале 2026-го. В марте обычный доступ к мессенджеру пропал. Причиной блокировки стало несоблюдение платформой российских законов.