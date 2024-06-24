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Общество

В сети размещена карта укрытий в Пензенской области

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В понедельник, 24 июня, в Пензенской области, на полигоне у села Константиновка, прошли специальные учения по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасности.

В этот же день жители региона нашли в сети карту подвальных помещений, приспособленных для укрытия в случае воздушной тревоги.

Карта разработана сотрудниками областного ГУ МЧС России на основании данных, которые предоставили органы муниципального управления (организация эвакуации населения по закону находится в их компетенции).

Изучить карту можно здесь.

Ранее жителям Пензенской области рассказали, как обнаружить беспилотник в небе и вести себя, если он собрался атаковать. Дроны самолетного тарахтят как мотор лодки, летят на небольшой высоте; вертолетного - жужжат словно миксер, их слышно, но не видно.

Заметившим опасность на улице гражданам нужно найти укрытие - спуститься в подземный переход, паркинг, подвал. Стоит держаться подальше от административных и военных объектов, чтобы не попасть под удар.

Тем, кто находится в помещении, нужно отойти от окон ближе к выходу.

В укрытии необходимо оставаться не менее 10 минут после последнего хлопка.

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Источник — фото yandex.com.ge/maps/
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