Часть жителей микрорайона Арбеково останется без горячей воды

С 9:00 среды, 29 июля, жители ряда домов в микрорайоне Арбеково останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний.
Ресурс отключат по следующим адресам:
- проспект Строителей, 1, 1Б, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21к, 22, 24, 25, 25а, 26, 27а, 28, 31, 33, 35;
- проспект Победы, 96Б, 96в, 96д, 96е;
- ул. Онежская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а;
- 1-й Онежский проезд, 6, 8, 10, 12, 14;
- 2-й Виноградный проезд, 7, 9, 28, 30, 32;
- 5-й Виноградный проезд, 3, 8, 16, 22, 22а, 24, 24Б, 24г;
- ул. Глазунова, 2, 4, 6;
- ул. Бородина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 13, 14, 16, 18, 20;
- ул. Лозицкой, 1, 6, 8;
- ул. Щербакова, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 89.
Вернуть горячую воду должны к 20:00 10 августа, сообщили в ресурсоснабжающей организации.