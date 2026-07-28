В Кузнецке расширят местный филиал фонда поддержки бойцов СВО

В Кузнецке планируют усилить работу местного филиала регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Речь об этом шла на оперативном совещании в администрации 27 июля.

В частности, решено увеличить штат сотрудников до 5 человек и подыскать подходящее помещение, где организация будет располагаться.

«Главная задача специалистов фонда - выстроить системную и персональную поддержку ветеранов спецоперации и членов семей бойцов», - отметили в мэрии.

Координатор по линии регионального филиала фонда «Защитники Отечества» появился в Кузнецке в апреле 2025 года. Им стала Ольга Вичкуткина, сын которой погиб в зоне СВО в 2024-м.

С тех пор у местных жителей появилась возможность решить важные вопросы не выезжая за пределы города. Содействие оказывается по следующим направлениям:

- получение удостоверения ветерана боевых действий;

- получение удостоверения члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий;

- прохождение военно–врачебной комиссии (получение статуса инвалида боевых действий);

- оформление мер социальной поддержки;

- оформление денежных выплат;

- получение медицинской помощи и реабилитации для ветеранов боевых действий;

- получение психологической и юридической помощи;

- обучение, переобучение и трудоустройство.