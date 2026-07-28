В среду, 12 августа, в части Колышлейского, Кузнецкого и Неверкинского районов отключат газ. Запланированы ремонтные работы.

Снабжение абонентов в Колышлейском районе приостановят с 8:00 до 17:00, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Без ресурса останутся:

- Колышлей (ул. Строителей, ул. Заводская);

- с. Зеленовка.

В Кузнецком и Неверкинском районах с 9:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- д. Боровая, р. п. Верхозим, с. Верхозим (Кузнецкий);

- с. Демино, с. Кунчерово, с. Октябрьское (Неверкинский).

Ранее сообщалось, что отключение газа в Пензе в части домов в районе татарско-еврейского кладбища и ДС «Рубин» перенесено на субботу, 8 августа. Ресурса не будет с 8:00 до 20:00.