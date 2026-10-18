19 октября в Пензенской области станет прохладнее

19 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник температура опустится до +3...+8 градусов. Днем уличные термометры покажут +12...+17.

В ночь на вторник похолодает до -1...+4 градусов.

С утра подует северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем он усилится до 9-14 м/с, к вечеру сменит направление на восточное и немного утихнет - снова до 6-11 м/с.

В народном календаре 19 октября - Фомин день. Отсутствие ветра это предвещало скорое похолодание. Если задувало с юга, ждали оттепели, с севера - метелей. Ярко-красный закат предупреждал о приближении ненастья.