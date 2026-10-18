19 октября в Пензенской области станет прохладнее

Общество

19 октября в Пензенской области станет прохладнее
Печать
Max

19 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник температура опустится до +3...+8 градусов. Днем уличные термометры покажут +12...+17.

В ночь на вторник похолодает до -1...+4 градусов.

С утра подует северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем он усилится до 9-14 м/с, к вечеру сменит направление на восточное и немного утихнет - снова до 6-11 м/с.

В народном календаре 19 октября - Фомин день. Отсутствие ветра это предвещало скорое похолодание. Если задувало с юга, ждали оттепели, с севера - метелей. Ярко-красный закат предупреждал о приближении ненастья.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!