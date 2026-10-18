В Сердобске заключенные будут шить одежду для рыбаков и охотников

Заключенные, отбывающие наказание в лечебно-исправительной колонии № 6 (Сердобск, ул. Энергетиков), будут шить зимние костюмы и куртки «Буран».

Соответствующее соглашение на сумму более 400 000 рублей региональное УФСИН намерено заключить с одной из коммерческих организаций.

«Реализация соглашения позволит создать дополнительные рабочие места для осужденных», - отметили в пресс-службе ведомства.

Зимние костюмы и куртки «Буран» востребованы у рыбаков, охотников и любителей зимних походов. Также они используются как спецодежда для работников, занятых в строительстве, охране или промышленности.

Ранее стало известно о заключении контракта между пензенской колонией № 4 и областным управлением строительства на изготовление школьной мебели.

В заказе фигурируют стеллажи, ученические парты и стулья, шкафы для хранения пособий и документов, столы для педагогов.