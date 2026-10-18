В Пензе 19 октября завершится дачный сезон

В понедельник, 19 октября, в Пензе завершится дачный сезон, стартовавший 18 апреля. Автобусы, как всегда, ходили по 19 направлениям.

График движения формировался с учетом сезонной нагрузки. В апреле, мае и сентябре автобусы ходили по средам, субботам и воскресеньям, с 1 июня по 31 августа добавлялась пятница, с 1 октября остались рейсы только по субботам и воскресеньям.

В этом году для пензенцев сохранили льготную стоимость проезда и провоза багажа по транспортной карте: в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) - 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей.

При оплате наличными цена выше: в пределах I пояса - 63 рубля, II - 95, III - 115, IV - 161 рубль.

В 2025 году дачный сезон продлился почти столько же: автобусы начали перевозить пассажиров 19 апреля и завершили 20 октября. За полгода услугой воспользовались 6 274 человека, пензенцы совершили 261 674 поездки.