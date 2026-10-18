В Пензе отоплением снабжаются 57% жилых домов

Общество

В Пензе отоплением снабжаются 57% жилых домов
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К концу четвертого дня пуска отопления в Пензе тепло поступило на 89% учреждений образования и 66% - здравоохранения. Об этом сообщил глава города Олег Денисов вечером в субботу, 17 октября.

В жилом фонде ресурс поставляется в 57% многоквартирных домов с централизованным снабжением.

Сутками ранее отопление получали 86% учебных заведений, 64% больниц и поликлиник, 55% МКД.

В первый день ресурс стал поступать в 221 многоэтажный дом. Во все МКД тепло должно прийти в течение 10 дней.

«Вопросы по срокам и качеству подачи теплоносителя в Пензе можно задать в ЕДДС. Телефон 63-10-05», - напомнил Олег Денисов.

Отопительный сезон в областном центре начался 14 октября. Предполагалось, что это случится 12-го числа, потом дату перенесли из-за погоды. Досрочно, 6-го числа, тепло начали подавать только на объекты здравоохранения.

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