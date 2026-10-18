Стало известно, где в Пензе отключат свет 19 октября

На понедельник, 19 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, Барковка, отдельные дома в Жемчужном проезде и на улице Тимирязева.

С 9:00 до 12:00 без света останутся:

- ул. Бакунина, 48, 50;

- ул. Московская, 103;

- ул. Суворова, 39.

С 9:00 до 21:00 от сетей отключат дома № 4 в Жемчужном проезде и № 11 на ул. Тимирязева.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ «Железнодорожник» (без уточнений по номерам строений);

- СНТ «Весна», 1-17, 19-22, 25-27, 29, 30, 32, 33-47, 49, 52, 54-61, 63, 64, 66-71, 74, 75, 326, уч. 18.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.