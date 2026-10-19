Опубликован график отключения света в Пензе 20 октября

На вторник, 20 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, поселки Заря-1, Ласточкино гнездо и Победа, микрорайон Автодром Вираж, отдельные дома на улицах Высокой, Куйбышева, Тимирязева и в Жемчужном проезде.

С 8:30 до 10:00 приостановится снабжение дома № 141 на ул. Новоселов.

С 9:00 до 12:00 останутся без света:

- ул. Космодемьянской, 5;

- ул. Ставского, 10.

С 8:30 до 16:30 от сетей отключат дома № 2, 4, 6, 8 на ул. Высокой, с 9:00 до 16:30 - № 34Б на ул. Куйбышева, с 9:00 до 21:00 - № 4 в Жемчужном проезде и № 11 на ул. Тимирязева.

С 10:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Городецкого, 1;

- ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25;

- ул. Новоселов, уч. 597,;

- ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36;

- ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, з/у: 2, 11;

- ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42;

- ул. Усадебная, з/у 13;

- ул. Юбилейная, уч.: 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 161, 162, 163, 165, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508, з/у: 110, 155, 157.

С 10:00 до 16:00 прекратится подача в поселок Победа и СНТ «Астра», «Романтики», «Знание», «Медик», «Бодрость», «Ветерок», «Победа», «Химик» (без уточнений по номерам строений).

С 13:00 до 15:30 ожидаются перебои с электричеством по адресам:

- ул. Генерала Волкова, 2, з/у: 1, 3;

- ул. Самокутяева, 1.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.