В Городищенской районной больнице работает новый стоматолог

Общество

В Городищенской районной больнице работает новый стоматолог
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в Городищенской районной больнице начала прием пациентов молодой врач-стоматолог Дина Курмаева.

Девушка окончила Пензенский госуниверситет по специальности «Стоматология» в 2024 году и в 2026-м завершила обучение в ординатуре института усовершенствования врачей по специальности «Стоматология общей практики».

Практические навыки она освоила в 2 профильных поликлиниках - пензенской и кузнецкой.

Дина Курмаева устроилась на работу по программе «Земский доктор».

Единовременная компенсационная выплата поступает в течение 30 дней с момента заключения договора, что позволяет врачу быстро обустроиться на новом месте, напомнили в областном минздраве.

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