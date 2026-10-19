Отоплением снабжаются 2/3 жилых домов в Пензе

В воскресенье, 18 октября, в Пензе подвели итоги пятого дня пуска тепла. Основной прирост отмечается в жилом фонде, сообщил глава города Олег Денисов.

«Количество отапливаемых домов за сутки выросло на 10% и составляет 67%», - уточнил он.

В социальные учреждения ресурс подается в соответствии с графиком. Досрочно, 6-го числа, тепло начали подавать только на объекты здравоохранения.

Снабжение оставшихся объектов, по плану, обеспечат в течение следующих 5 дней. Сообщить о проблемах с подключением отопления в МКД можно на горячую линию по телефону 8 (8412) 22-23-70 или в ЕДДС по номеру 63-10-05.

Отопительный сезон в областном центре начался 14 октября. К вечеру 17-го числа тепло пришло в 89% учреждений образования, 66% - здравоохранения и 57% многоквартирных домов.