18 октября в Пензенской области сохранится теплая погода

Общество

18 октября в Пензенской области сохранится теплая погода
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В воскресенье, 18 октября, в Пензенской области сохранится сухая и теплая погода, рассказали в Приволжском УГМС.

В ночь на 18-е число ожидается +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20. Прогнозируется переменная облачность.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные в Пензенской области ожидается в основном солнечная и теплая погода. Этому поспособствует влияние обширного континентального антициклона.

На предстоящей неделе ожидается понижение температуры до +2 ночью и +12 днем.

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