На вопросы пензенцев об отоплении ответят на горячей линии

В Пензенской области работает горячая линия по вопросам отопления. Об этом сообщили в Центре управления регионом в воскресенье, 18 октября.

Задать вопросы о подключении отопления в многоквартирных домах можно по телефону 8 (8412) 22-23-70.

Линия работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.

Кроме того, обращения по поводу подключения отопления и сообщения об авариях на теплосетях принимаются по номеру 63-10-05.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 14 октября. По традиции ресурс сначала подается в объекты соцкультбыта, в течение 10 дней он должен поступить в жилые дома.