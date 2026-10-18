На вопросы пензенцев об отоплении ответят на горячей линии

Общество

На вопросы пензенцев об отоплении ответят на горячей линии
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В Пензенской области работает горячая линия по вопросам отопления. Об этом сообщили в Центре управления регионом в воскресенье, 18 октября.

Задать вопросы о подключении отопления в многоквартирных домах можно по телефону 8 (8412) 22-23-70.

Линия работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.

Кроме того, обращения по поводу подключения отопления и сообщения об авариях на теплосетях принимаются по номеру 63-10-05.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 14 октября. По традиции ресурс сначала подается в объекты соцкультбыта, в течение 10 дней он должен поступить в жилые дома.

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