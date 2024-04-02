Горводоканал устраняет аварию на коллекторе на ул. Клары Цеткин

02.04.2024 | 15:34

В течение суток, сменяя друг друга, аварийные бригады Горводоканала устраняют повреждение на напорном коллекторе диаметром 1 200 миллиметров на ул. Клары Цеткин, 13Б.

«Авария произошла в камере переключения. Для обеспечения возможности производства ремонтных работ были выполнены мероприятия по осушению аварийного участка. Учитывая большой объем дополнительного притока поверхностных талых вод, во избежание подтопления камеры переключения потребовалось снизить параметры работы на 10 насосных станциях канализации.

В ходе устранения аварийной ситуации выполнены работы по замене поврежденного участка. При проведении гидравлических испытаний из-за высокого износа напорного коллектора произошел повторный порыв (рядом с замененным сегментом трубы), который в настоящее время устраняется. До конца сегодняшнего дня планируем работы полностью завершить», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Также он отметил, что канализационные коллекторы в Пензе построены в 60-е годы прошлого века и необратимо изживают свой срок эксплуатации, имея повсеместно высокий износ. Это является главной причиной возникновения аварийных ситуаций.

Так, стальной напорный коллектор с правобережной системы водоотведения до очистных сооружений канализации протяженностью более 5 км нуждается в резервной линии. При возникновении на нем аварийных ситуаций, подобных случившейся на ул. Клары Цеткин, приходится понижать производительность более чем 10 насосных станций канализации, что неминуемо приводит к повышению уровня на самотечных линиях всей правобережной системы водоотведения в районе Терновки, Спутника, ГПЗ и Ахун.

По приблизительным расчетам, стоимость прокладки резервной линии от правобережной системы водоотведения до очистных сооружений канализации составляет почти 800 млн рублей. Это большие деньги, которые не могут быть предусмотрены в тарифе, так как последствием станет его существенный рост. Поэтому единственный выход из данной ситуации - участие в региональных и федеральных программах по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Горводоканалом был подготовлен план мероприятий по реконструкции всей правобережной системы канализования Пензы, который включает в себя реконструкцию Ивановского коллектора, 5 насосных станций канализации и строительство резервной линии от правобережной станции до городских очистных сооружений. При этом мы ведем работы по разработке проектно-сметной документации на эти объекты. На сегодняшний день сделана ПСД на реконструкцию Ивановского коллектора и главной правобережной станции канализации - станции «Тепличная». По этим 3 объектам есть возможность участия в федеральной программе, над чем мы сейчас и работаем», - добавил Алексей Ефремов.