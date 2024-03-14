Сетевое издание|18+|Четверг|14 мар 2024|23:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Выборы Президента РФ: как найти свой избирательный участок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Накануне выборов Президента России в пензенских группах в соцсетях и чатах в Telegram стали появляться вопросы от местных жителей, не получивших приглашение на выборы. Люди пытаются выяснить, где их избирательные участки.

«Почему не принесли пригласительные на выборы Президента России, или это уже неактуально? Просто не знаю, куда именно идти голосовать, раньше ходили в 13-ю гимназию, а теперь?», «А почему в этом году нет приглашения на выборы? Куда нам, жильцам дома на ул. Ульяновской, идти на выборы? Скиньте адрес избирательного пункта?» - интересуются пензенцы.

Ответ на один из таких вопросов дал в соцсети «ВКонтакте» представитель городской администрации.

«Информацию об избирательном участке вы можете получить на сайте ЦИК России - баннер «Цифровые сервисы» - информация об избирательной комиссии - введите адрес места жительства и получите информацию об избирательном участке. Также информацию об избирательном участке можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Можете обратиться на горячую линию Избирательной комиссии Пензенской области по телефону 56-01-46. Территориальные и участковые избирательные комиссии информируют о времени, месте и дате голосования любым способом, не только через приглашения», - сообщил представитель мэрии.

Голосование на выборах Президента РФ будет идти 15, 16 и 17 марта. В Пензенской области численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

Фамилии кандидатов в бюллетенях расположатся в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Cведения об их доходах и имуществе можно изучить здесь.

Обеспечивать общественную безопасность во время голосования в Пензенской области станут 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 2 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Жители региона, которые в день выборов обнаружат, что потеряли паспорт или он стал непригоден, все равно смогут проголосовать. Что для этого нужно сделать, указано здесь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте