В Пензе задержали мигранта, подлежащего депортации

В областном центре продолжаются рейды по местам большого скопления бывших мигрантов. Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону ищут тех, кто получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет.

В ходе рейда проверили 81 человека. Среди них выявили 6 уклонистов.

«Вместе с тем 1 человек из этого числа незаконно находился на территории страны, в связи с чем

подлежит депортации», - указали следователи.

Подобные рейды регулярно проводятся в плановом порядке с 2024 года.

В частности, в августе проверили 150 человек и нашли 7 бывших мигрантов, не вставших на учет в военкоматах по месту жительства. Им вручили повестки.