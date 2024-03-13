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Общество

Пензенцы смогут проголосовать, даже если потеряли паспорт

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Жители Пензенской области, которые в день выборов обнаружат, что потеряли паспорт или он стал непригоден, все равно смогут проголосовать.

Документом нельзя пользоваться, если в нем не читаются отметки и штампы, нарушена ламинация страницы с фото, страницы порваны или испачканы, стоят отметки, которых быть не должно, а также когда он обгорел.

«Необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства, где незамедлительно выдадут временное удостоверение личности, по которому будет возможно принять участие в голосовании», - сообщили в областном министерстве экономического развития и промышленности.

Голосование на выборах Президента РФ будет идти 15, 16 и 17 марта. В Пензенской области численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

Фамилии кандидатов в бюллетенях расположатся в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Cведения об их доходах и имуществе можно изучить здесь.

Обеспечивать общественную безопасность во время голосования в Пензенской области станут 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 2 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

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