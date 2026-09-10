Пензу активно украшают в преддверии Дня города

Общество

Пензу активно украшают в преддверии Дня города
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В Пензе завершается подготовка к Дню города, областной центр постепенно приобретает праздничный облик.

Пензу активно украшают в преддверии Дня города

«Мосты и путепроводы засветились триколором, на видеоэкранах торговых центров и рекламных щитах транслируются тематические баннеры. Предприятия и учреждения украсили фасады флагами и цветочными композициями», - рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Пензу активно украшают в преддверии Дня города

На фасаде здания ТЦ «Арбат» пилотно разместили архитектурную подсветку в виде герба Пензы, а на перекрестке Московской и Максима Горького - проекционный пешеходный переход. Подсвеченная зона лучше просматривается, отметил чиновник.

Пензу активно украшают в преддверии Дня города

«На праздничные выходные усилим режим работы ответственных ведомств. Аварийные бригады коммунальных служб готовы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. По всем вопросам звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 63-10-05 или 05. Право главного дежурного по городу оставляю за собой», - добавил Олег Денисов.

Пензу активно украшают в преддверии Дня города

Накануне сообщалось, что на площади Ленина уже идет монтаж большой сцены. Чтобы освободить территорию, вазоны с пихтами перенесли на улицу Московскую. Там же оказались и некоторые скамейки.

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