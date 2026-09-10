Пензу активно украшают в преддверии Дня города

В Пензе завершается подготовка к Дню города, областной центр постепенно приобретает праздничный облик.

«Мосты и путепроводы засветились триколором, на видеоэкранах торговых центров и рекламных щитах транслируются тематические баннеры. Предприятия и учреждения украсили фасады флагами и цветочными композициями», - рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

На фасаде здания ТЦ «Арбат» пилотно разместили архитектурную подсветку в виде герба Пензы, а на перекрестке Московской и Максима Горького - проекционный пешеходный переход. Подсвеченная зона лучше просматривается, отметил чиновник.

«На праздничные выходные усилим режим работы ответственных ведомств. Аварийные бригады коммунальных служб готовы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. По всем вопросам звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 63-10-05 или 05. Право главного дежурного по городу оставляю за собой», - добавил Олег Денисов.

Накануне сообщалось, что на площади Ленина уже идет монтаж большой сцены. Чтобы освободить территорию, вазоны с пихтами перенесли на улицу Московскую. Там же оказались и некоторые скамейки.