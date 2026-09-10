11 сентября в Пензенской области ожидается дождь с грозой

11 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +3...+8 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +18...+23, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. К ночи на субботу прогнозируется +5...+10, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклона.

В старину подмечали: если 11 сентября гром гремит, впереди - теплые осенние дни.