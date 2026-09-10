Активность клещей в Пензенской области незначительно понизилась

Общество

Активность клещей в Пензенской области незначительно понизилась
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В Пензенской области за неделю с 3 по 9 сентября зарегистрировали 119 пострадавших от укусов клещей (в предыдущем отчете - 128), в том числе 35 детей младше 14 лет (было 41).

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 10-го числа.

Всего с начала сезона активности к медикам с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 2 599 человек, из них 794 - дети.

К 9 сентября на зараженность возбудителями ИКБ в лаборатории исследовали 1 471 клеща, снятого с людей; результаты 354 проб (24,1%) оказались положительными.

С начала года в Пензенской области зарегистрировали 44 случая боррелиоза: 31 - в Пензе, 6 - в Пензенском районе, 2 - в Бессоновском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Городищенском, Пачелмском и Сосновоборском.

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