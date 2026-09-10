В Пензенской области изучат уровень жизни населения

Общество

В Пензенской области изучат уровень жизни населения
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В сентябре и октябре жителей региона выборочно опросят касательно уровня их жизни. Об этом сообщили в Пензастате в четверг, 10 сентября.

«Целью наблюдения является получение информации о фактических условиях жизнедеятьельности росийских семей, воспитании и развитии детей, повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий, установлении и развитии социокультурных связей», - пояснили в ведомстве.

В выборку для исследования попало 621 домохозяйство на 23 участках. Интервьюеры наведаются, в частности, к жителям Пензы, Заречного, Городища, Каменки, Кузнецка, Нижнего Ломова, Никольска и Сердобска.

Запланированы опросы в поселках Башмково и Колышлей, в селах Вазерки (Бессоновский район), Архангельском (Городищенский), Татарский Канадей (Кузнецкий), Козловка (Лопатинский), Сытинка (Лунинский), Верхний Ломов, Пригородном (Сердобский) и Засечном (Пензенский).

Сбор данных будет проводиться интервьюерами со служебными удостоверениями, вместе с ними они предъявят паспорта.

«Обращаем внимание, что все собранные у населения данные являются конфиденциальными и будут использоваться только для формирования обобщенной официальной статистической информации», - отметили в Пензастате.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (8412) 45-01-77, 45-01-82.

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