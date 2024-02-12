От 35 млн рублей: опубликованы доходы кандидатов в президенты

12.02.2024 | 12:46

ЦИК России опубликовала сведениях о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в президенты. Их четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Самым обеспеченным оказался Владислав Даванков. За 6 лет, предшествующих году назначения выборов, общая сумма его доходов составила 76 млн 915 тыс. 249 рублей 57 копеек.

Он владеет земельным участком в Московской области (3 179 кв. м), жилым домом там же (496,8 кв. м), четвертью квартиры в Москве (79,7 кв. м) и Mercedes-Benz Maybach S450 4matic 2019 г. в. На 19 счетах в банках у него лежат 3 млн 531 тыс. 173 рубля 41 копейка.

На втором месте по сумме доходов за 6 лет располагается Владимир Путин - 67 млн 591 тыс. 875 рублей 34 копеек.

У него есть квартира и гараж в Санкт-Петербурге (77 и 18 кв. м соответственно), 3 легковых автомобиля (ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в.) и прицеп «Скиф» 1987 г. в. На 10 счетах он хранит 54 млн 416 тыс. 604 рубля 52 копейки.

Следующим идет Николай Харитонов. Он за 6 лет получил 36 млн 230 тыс. 66 рублей 51 копейку.

Кандидат владеет долями 2 земельных участков (1 900 кв. м в Новосибирской области и 1 934 кв. м в Краснодарском крае), третью жилого дома в Новосибирской области (87,2 кв. м), 2 квартирами (102,4 кв. м - в Москве; 98,1 кв. м - Краснодарском крае), гаражом в Новосибирской области (28 кв. м), автомобилем УАЗ-31519 2000 г. в. На 6 счетах в банках Харитонов держит 5 млн 761 тыс. 187 рублей 44 копейки.

Доход Леонида Слуцкого за 6 лет составил 35 млн 989 тыс. 903 рубля 20 копеек.

В собственности у него 2 земельных участка в Московской области (1 200 и 168 кв. м), жилой дом там же (805,6 кв. м), 3 квартиры (54 кв. м - в Ростовской области, 38,7 и 169,2 кв. м - в Москве), машино-место в столице (18,1 кв. м). На 2 счетах в банках у Слуцкого - 1 тыс. 285 рублей 96 копеек.

Кандидаты будут располагаться в избирательном бюллетене в алфавитном порядке. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта.