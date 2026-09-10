На улице Максима Горького нанесли разметку

В Пензе закончили ремонт полотна на проезжей части улицы Максима Горького. Специалисты выполнили и завершающий этап - нанесение дорожной разметки.

Помимо улицы Максима Горького, работы осуществлены и на Карпинского - на участке от путепровода на 8 Марта до дороги - дублера Окружной.

«Теперь автомобилисты могут безопасно ориентироваться в потоке благодаря четким линиям разметки: обозначены полосы движения и пешеходные переходы», - сообщили в четверг, 10 сентября, в городском управлении ЖКХ.

Ранее стало известно, что в Пензе за сезон восстановили более 220 000 квадратных метров покрытия основных дорожных артерий. В их числе улицы Клары Цеткин с переходом на Долгорукова, Львовская от улицы 40 лет Октября до Тепличной, Литвинова Поляна от проезда Литвинова до плотины ТЭЦ, Тиражная от улицы Совхозной до проезда Литвинова, Советская от улицы Карла Маркса до Лермонтова, проезд Литвинова от улицы Тиражной до Литвиновой Поляны, проспект Строителей от Арбековского путепровода до улицы Глазунова, улица 8 Марта от монумента «Глобус» до Арбековского путепровода, Беляевский путепровод.

На улице Максима Горького отрегулировали высотное положение люков смотровых колодцев. Всего отремонтировали 116 таких объектов.